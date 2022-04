Paris Cœur de Brenne RUE FRANÇAISE, 17 mai 2022, Paris.

Le mardi 17 mai 2022

de 15h00 à 23h00

. gratuit

Paris Cœur de Brenne est l’occasion de célébrer des initiatives questionnant le futur et la qualité de la santé alimentaire, le réengagement des transmissions intergénérationnelles et culturelles comme potentiels d’expérimentation et de renouvellement de nos modes relationnels et existentiels garants de la continuité du mieux vivre ensemble dans un monde en constante et profonde mutation.

Dans le cadre de l’opération de sensibilisation « Du Champ à L’Assiette » initiée par la Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine et co-réalisée sous la forme d’ateliers de création et d’expérimentations par BOUCHERIE Centre d’Art Performatif, et sur l’invitation de Rue Française, Plateforme créative pour l’art à Paris, nous sommes heureux de vous inviter à participer à Paris Cœur de Brenne.

Paris Cœur de Brenne réunit les acteurs du Terroir de Brenne à Paris sur une programmation invitant artistes, producteurs, initiateurs et acteurs du territoire de Brenne ainsi que les enfants des écoles ayant participés aux Ateliers Marcel ! à se retrouver et échanger autour d’actions performatives et dégustatives.

Programmation

15h

Ouverture de l’ambassade éphémère du Terroir de Brenne

Présentation du fromage AOP Pouligny Saint Pierre accompagné des vins de Valençay et Reuilly par les acteurs du territoire. Présentation du Label 100% Art et Terroir pour le développement de dynamiques et pratiques co-créatives.

16h30

Sucrée-Salée

Session de performances à Rue Française

avec Amélie Pironneau, Sarah Roschen, Tom Yang, Wenjue Zhang, Bonnie Tchien Hwen Ying

17h30

Cocktail Marcel !

Performance collective et dégustative

Les enfants de l’école de Migné (Indre), jeunes ambassadeurs du territoire de Brenne, activent une mise en dégustation façon Marcel ! imaginée lors des Ateliers Marcel ! du programme « Du Champ à l’Assiette ».

17h45

Célébration

Dégustation de l’ambassade éphémère du Terroir de Brenne

en présence des élus et invités.

Découverte de saveurs inédites avec dégustation de la raviole Paris-Brenne par les chefs ambassadeurs Patrice Moënne Loccoz du restaurant Le Cygne à Le Blanc (36) et Yves Delplace ancien cuisinier à l’hôtel Matignon à Paris.

19h-23h

Open Night

Sur l’invitation d’un artiste, Rue Française ouvre son espace pour une soirée de programmation de performances où se succèdent les propositions inédites de performeurs internationaux.

Open Night est payant : Réservation sur le site Rue Française

Organisation

Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine

BOUCHERIE Centre d’Art Performatif

Rue Française et Coexistences

RUE FRANÇAISE 3 rue Française 75001 Paris

Contact : http://ruefrancaise.fr/ 07 55 28 19 49 info@ruefrancaise.fr

