Maker Faire Paris 2019 Cité des sciences et de l’industrie, 22 novembre 2019 10:00, Paris. 22 – 24 novembre 2019 Sur place Tarif plein : 12€ – Tarif Réduit : 9€ https://paris.makerfaire.com/ Maker Faire Paris 2019 – Du 22 au 24 Novembre 2019 Maker Faire Paris revient pour une nouvelle édition à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Rendez vous les 22, 23, 24 Novembre 2019 ! Maker Faire, l’évènement de référence du mouvement maker à travers le monde revient pour sa 6ème édition parisienne ! Venez rencontrer une communauté de passionnés, d’experts ou de débutants avec l’immense envie de créer, de partager, de réparer… tout en apprenant les uns des autres. En co-production avec la Cité des Sciences et de l’industrie, Maker Faire Paris met cette année à l’honneur l’engagement écologique et responsable des makers à travers une multitude de créations et d’innovations à s’approprier. Enfants, parents, amateurs, curieux, faites un saut dans le futur avec la Maker Faire de Paris ! Cité des sciences et de l’industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 75019 Paris Paris 19e Arrondissement Paris vendredi 22 novembre 2019 – 10h00 à 19h00

samedi 23 novembre 2019 – 10h00 à 19h00

dimanche 24 novembre 2019 – 10h00 à 19h00

