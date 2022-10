Le Concert Spirituel | Mozart Ave Verum Cité de la Musique – Philharmonie 2, 18 février 2023 16:00, Paris.

Samedi 18 février 2023, 16h00

Concert participatif avec répétitions en amont – Messes brèves de Mozart et œuvres des frères Haydn – Direction : Hervé Niquet – Durée : environ 1h50

Des messes brèves de Mozart et de courtes pièces religieuses composées par les frères Haydn, interprétées par Hervé Niquet et son Concert spirituel, fondé en 1987.

Si le très court Ave verum corpus a été composé par Mozart à la fin de sa vie, il en va autrement des Messes brèves K 192 et 194, écrites en 1774 alors que le compositeur exerce encore les fonctions de musicien d’église au service du prince-archevêque de Salzbourg, le comte de Colloredo-Waldsee. Leur brièveté, vraisemblablement due aux demandes de leur commanditaire, permet à Hervé Niquet de compléter cet aperçu de musique religieuse par des œuvres de Joseph Haydn et de son frère cadet Michael, qui fut compositeur à la cour du même Colloredo, et que Mozart admirait au même titre que son frère. Des pièces épurées qui se concentrent sur la glorification divine.

Répétitions : SAMEDI 18 FÉVRIER DE 10H00 À 13H00 ET DE 14H00 À 14H30

Préparés par le chef de choeur Frédéric Pineau à participer au concert, les spectateurs répètent l’Ave Verum de Mozart.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart

Messes brèves K 192 et 194

Sonates d’église pour orgue K 225 et 328

Ave verum corpus

Joseph Haydn

Offertorium « Non nobis Domine »

Alleluia

(extrait du Motet « O coelitum beati »)

Adagio

(extrait du Concerto pour orgue n° 2)

Te Deum n° 1

Michael Haydn

Sub tuum praesidium

Ave verum corpus

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet , direction

François Saint-Yves , orgue

Cité de la Musique – Philharmonie 2 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre

samedi 18 février 2023 – 16h00 à 17h50