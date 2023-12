Paris Cinéma Peniche Marcounet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cinéma, musique et chansons « Laissons-nous au gré du courant… » du Michel Simon de « l’Atalante » au Marlon Brando du « Dernier Tango à Paris » en passant par le Gainsbourg de « l’eau à la bouche », un voyage immobile à quai (des brumes), bien calés dans les cales du Marcounet, la péniche de Saint-Louis en l’Ile. Paris Cinéma, album enregistré à Paris pour Respect Record Tokyo, relayé par Sunnyside records Manhattan, les grandes chansons et musiques de films flottent sur notre « fleuve de l’éternité » : la Seine ! Avec Dominique Cravic : guitare, voix Laurent Valero : flûtes, alto, bandonéon Bertrand Auger : clarinettes, saxophone Grégory Veux : piano Claire Elzière : voix Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/paris-cinema/?event_date=2024-03-10 https://www.facebook.com/dominique.cravic https://www.facebook.com/dominique.cravic https://www.peniche-marcounet.fr/event/paris-cinema/?event_date=2024-03-10

