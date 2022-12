Festival Diasporama Cinéma l’Escurial Paris Catégorie d’évènement: Paris

Festival Diasporama Cinéma l’Escurial, 17 janvier 2023 20:00, Paris. Mardi 17 janvier 2023, 20h00 Sur place https://diasporama.net/

DIASPORAMA, dernier né des Festivals organisés par le Centre d’Art et de Culture et le FSJU, revient ! Du 17 janvier au 2 février 2023, plein feu sur le 7e Art ! Le cinéma en salle ou chez vous ?? C’est le concept que propose « DIASPORAMA, regards sur le cinéma juif international », créé il y a maintenant 3 ans ! Cette année, 20 films inédits et patrimoniaux – fictions à documentaires – venus du monde entier, vous permettront de découvrir la diversité de la création cinématographique internationale. Portugal, Etats-Unis, Allemagne, Espagne, France, Ukraine, Italie, Argentine, Pologne : les créations ont été sélectionnées pour leur qualité, l’intérêt des sujets qu’elles abordent, ou leur sélection dans les festivals de films internationaux.

La programmation exprime ainsi la diversité de la représentation de la culture, de l’histoire ou de l’identité juives dans le cinéma international. Pour cette nouvelle édition, plusieurs nouveautés sont à noter :

• Un partenariat avec la célèbre Maison Dulac, notamment le cinéma L’Escurial (Paris 13e) où seront projetés en salle 8 fictions.

• Un partenariat avec les Centres et associations culturelles de toute la France permettra de déployer la programmation dans 13 villes de France, avec des projections dans des cinémas de Province ou dans les centres culturels partenaires.

• A Paris : des journées et soirées spéciales « Ils ont fait le cinéma ! », « Des destins hors du commun » mettront en lumière des œuvres exceptionnelles du 7e Art.

• Et toujours, pour celles et ceux qui vivent le cinéma à la maison : la diffusion en ligne sur notre plateforme VOD, de la majeure partie de la programmation, avec des films accessibles durant 72h ! Enfin, parce que le cinéma se débat, se discute, s’échange : les films seront accompagnés en salle de présentation par des spécialistes de cinéma, et complétés en ligne, par des entretiens « bonus » avec les réalisateurs ou réalisatrices ! Cette année encore, Diasporama s’émancipe avec la constitution d’un Jury du Festival qui décernera des Prix (Prix du public / Prix du Jury) aux films qui auront été plébiscités.

Le Jury est constitué cette année de Pascal Elbé (Président du Jury), Katia Toledano, Radu Mihaileanu, Judith Elmaleh, Ariel Zeitoun. Tous livreront leur regard sur cette programmation exclusive et unique en France ! Toute la programmation est d'ores et déjà disponible sur le site DIASPORAMA.NET.

