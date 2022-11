Colloque Transhumaniste international Transvision Paris 2022 Cinéma CGR Étoile Paris-Lilas, 18 novembre 2022 08:30, Paris.

XXVIe colloque Transhumaniste international Transvision : Divergences & Diversité. Du 18 au 20 novembre 2022 à Paris.

Cette année, c’est L’Association Française Transhumaniste (AFT-Technoprog) qui organise le congrès international transhumanisme Transvision, ayant pour objet de mettre en lumière la diversité des transhumanismes. Il s’agit d’identifier les nombreuses questions qui créent des divergences au sein de la pensée et du mouvement transhumaniste international afin d’en rendre explicite la complexité et les enjeux.

Ce colloque se déroulera sur trois jours au mois de novembre 2022 à Paris (18, 19, 20 nov.), au CGR Étoile Paris-Lilas. Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

Il rassemblera plusieurs dizaines de penseurs et chercheurs (54 au total), dont un grand nombre des transhumanistes les plus importants, ainsi que plusieurs de leurs contradicteurs.

Ce colloque aura également pour objectif de permettre au public francophone d’entendre et de s’adresser aux intervenants afin de mieux comprendre la réalité de la pensée transhumaniste en train de se développer.

Le colloque se déroulera en anglais et en français, des traductions simultanées seront prévues le troisième jour pour permettre au public de pouvoir suivre l’intégralité des discussions.

Tarifs :

1 journée sur les 3 : 20,00 €

2 journées sur les 3 : 35,00 €

Les 3 journées : 50,00 €

Possible achat billet d’accès à l’entrée du colloque, mais uniquement sans payement numérique.

Si vous êtes journaliste, vous désirez pouvoir suivre gratuitement tout ou une partie du colloque, prendre des interviews de nos intervenants, photographier ou filmer, nous vous invitons à nous demander sans tarder une accréditation Média. Un pass vous sera remis pour un, deux ou trois jours. => contact@transhumanistes.com

Si décision à l’improviste pour un journaliste / média de couvrir notre évènement, nous ne recevrons que sur présentation de la carte de presse. Plus aucun accès pour les médias après 17h le dimanche 20 novembre.

Le transhumanisme (version Technoprogressiste) est un courant de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine grâce à l’usage de la science et techniques tout en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques.

Accès CGR Étoile Paris-Lilas :

Par métro : Ligné 11 & Ligne 3bis – Portes des Lilas

Par tramway : Tram T3B – Portes des Lilas

Par bus RATP : 48 – 96 – 105- 115 – 129 – 170 – 249

Cinéma CGR Étoile Paris-Lilas Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris 75020 Paris Quartier Saint-Fargeau

vendredi 18 novembre – 08h30 à 18h30

samedi 19 novembre – 08h30 à 18h30

dimanche 20 novembre – 08h30 à 18h30