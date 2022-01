Mô’ti Tëi en concert Chez Charlie et sa bière à 2 balles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mô’ti Tëi en concert Chez Charlie et sa bière à 2 balles, 12 avril 2022 20:00, Paris. Mardi 12 avril, 20h00 Sur place Au chapeau Premier concert parisien de Mô’ti Tëi. Premier concert parisien de Môti Tëi .

Pour l’occasion il sera accompagné de Léna ongione ( Banjo/percu et choeurs) et de Benoît Macé ( Contrabasse/percu et choeurs) Chanteur – guitariste Rennais, Mô’ti Tëi propose une musique aux couleurs Folk/Blues/Rock acoustique, l’auteur, compositeur, interprète, chante en anglais. Les premières productions sortent en 2012 avec une série de titres produit dans son garage et diffusés sur le web. Les premiers concerts autour du bassin rennais suivent au gré des sollicitations. Ses différentes rencontres l’amèneront à jouer en première partie de Lior Shoov, mais aussi de Tété, de faire le festival Bars en Trans et de participer à divers concerts sur l’Ouest.

La rencontre avec Marlon Soufflet chanteur, batteur, mais aussi ingé, amènera Mô’ti Tëi à envisager un premier album et d’enregistrer 8 titres à l’été 2020.

C’est avec une contribution de plus de 70 personnes, d’un soutien de la ville de Rennes et quelques cachets mis de coté que ce projet a vu le jour à la mi juin 2021.

Il est sorti en vinyle, cd digisleeve et en digital et distribué par Inouïe distribution. Pour la réalisation graphique et suite aux conseils avisés de Benoît Morel, c’est Thibault Balahy qui signe l’artwork de « Well Dressed Exile : Second Humming. Un album qui reçoit de très bonnes chroniques et se retrouve en playlist des radios du réseau Férarock, des radios locales, et sur FIP. Avec ce premier disque, Mô’ti Tëi trace son sillon dans le paysage musical. Ecouter le premier album : https://motitei.bandcamp.com/releases

Les clips : Chez Charlie et sa bière à 2 balles 52 rue Saint Sébastien 75011 Paris 75011 Paris Quartier Saint-Ambroise mardi 12 avril – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chez Charlie et sa bière à 2 balles Adresse 52 rue Saint Sébastien 75011 Paris Ville Paris Age maximum 99 lieuville Chez Charlie et sa bière à 2 balles Paris

Chez Charlie et sa bière à 2 balles Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mô’ti Tëi en concert Chez Charlie et sa bière à 2 balles 2022-04-12 was last modified: by Mô’ti Tëi en concert Chez Charlie et sa bière à 2 balles Chez Charlie et sa bière à 2 balles 12 avril 2022 20:00 Chez Charlie et sa bière à 2 balles Paris Paris

Paris