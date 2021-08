Les Folies Gruss – des instants de Folies à Paris ! chapiteau Alexis Gruss carrefour des Cascades 75016 Paris, 18 octobre 2021 15:00, Paris.

18 et 20 octobre Sur place 20€ à 75€ info@haracom.fr, https://www.folies-gruss.com/

A Paris, vivez une expérience unique dans l’univers surprenant des Folies Gruss. Se restaurer avec les artistes ! Danser avec les chevaux ! Partager avec les musiciens !

A Paris, vivez une expérience unique dans l’univers surprenant des Folies Gruss. Se restaurer avec les artistes ! Danser avec les chevaux ! Partager avec les musiciens !

La compagnie Alexis Gruss présente les Folies Gruss, concept qui réunit tous les plaisirs pour les petits et les grands. Pré-show, prestations artistiques et musicales, restauration et collation autour du grand et unique spectacle équestre et aérien, totalement pensé par la Compagnie Alexis Gruss, entièrement présenté par les membres de la famille d’Alexis Gruss. Détendez-vous, et vivez un moment d’émerveillement hors du temps, où la fête et l’émotion sont les maîtres mots.

Au programme :

Pré-show !

Avant la représentation, à l’occasion d’un brunch, d’un déjeuner ou d’un dîner, en famille ou entre amis, laissez-vous tenter par le plaisir de déguster un burger, une salade ou bien un cocktail dans une ambiance chaleureuse et festive. Assistez à des prestations artistiques et musicales surprenantes ! Pour les enfants téméraires et infatigables, un espace kids est installé pour le plus grand plaisir des parents !

Show !

Le point d’orgue : cavaliers, acrobates, chevaux et musiciens vous emportent pour un tourbillon de performances dans un décors totalement revisité : voltige équestre et chevaux en liberté y sont agrémentés d’acrobaties aériennes, de jonglerie et d’humour, le tout accompagné par l’orchestre live et Candice Parise candidate à l’émission the Voice.

After Show !

Après le spectacle, la soirée continue !

Profitez encore de ce lieu, et passez un moment privilégié en compagnie des artistes de la famille Gruss dans une ambiance musicale entraînante.

Ici les artistes sont vos hôtes !

HORAIRES (durée du spectacle 1h30)

JEUDI, ET SAMEDI SPECTACLE 21H00

Ouverture du chapiteau et des espaces de restauration : 19h00

Spectacle : 21h

Fermeture : minuit

SAMEDI ET DIMANCHE SPECTACLE 15H00

MIDI

Ouverture du chapiteau et des espaces de restauration : 12h30

Spectacle : 15h

Fermeture : 17h00

NOUVEAUTÉ : BRUNCH LE DIMANCHE ET SPECTACLE

Ouverture du chapiteau et des espaces de restauration :

Spectacle : 11h00

Fermeture : 13H00

INFORMATIONS PRATIQUES

Respects des consignes sanitaires

Placement numéroté, accompagné par nos hôtesses dans la catégorie choisie

Réservation https://www.folies-gruss.com/ Tél : 01 45 01 71 26

Réservation PMR uniquement par téléphone

Adresse des Folies Gruss à Paris

Carrefour des Cascades, 75016 PARIS

Accès

EN VOITURE

Périph. ext. : Sortie Porte de Passy et suivre fléchage.

Périph. Int. : Sortie Porte d’Auteuil et suivre le fléchage.

EN MÉTRO

Ligne 10 : Porte d’Auteuil – sortie N° 2 Hippodrome d’Auteuil

Ligne 9 : Ranelagh + 15 minutes de marche jusqu’au chapiteau

EN BUS

PC1- 32 : Arrêt Porte de Passy

BUS 70 : Arrêt Porte de Passy

Station Vélib’ à proximité

Lien bande annonce :

chapiteau Alexis Gruss carrefour des Cascades 75016 Paris avenue de l’hippodrome 75016 Paris Paris

lundi 18 octobre – 15h00 à 17h00

mercredi 20 octobre – 14h30 à 15h00