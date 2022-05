Paris Champagne en concert aux Fêtes du Bouffon

Paris Champagne en concert aux Fêtes du Bouffon, 4 juin 2022, . Paris Champagne en concert aux Fêtes du Bouffon

2022-06-04 – 2022-06-04 Paris Champagne sera en concert samedi 4 juin à 12 heures au parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin, dans le cadre des fêtes du Bouffon.

Gratuit Paris Champagne sera en concert samedi 4 juin à 12 heures au parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin, dans le cadre des fêtes du Bouffon.

Gratuit +33 3 23 05 11 11 Paris Champagne sera en concert samedi 4 juin à 12 heures au parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin, dans le cadre des fêtes du Bouffon.

Gratuit Paris Champagne dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville