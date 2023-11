KINGCHEFS AND DRAGQUEENS CESAR PALACE, 17 novembre 2023, PARIS.

Un public enthousiaste y croise célébrités enchantées et journalistes dithyrambiques. Après avoir investi quatre scènes emblématiques de la capitale, KingChefs and DragQueens prend résidence Rive gauche, à Montparnasse, dans la belle salle du cabaret O’César pour la saison 2023/2024. KingChefs and DragQueens est imaginé et mis en scène par l’ex journaliste Philippe Quintin-Stern, qui depuis toujours navigue entre culture et gastronomie. Maître de cérémonie de choc, il renoue avec la tradition du dîner-spectacle dans une version moderne, où le bon et le beau fusionnent, réunissant des numéros inédits de drag queens et des repas de chef.fe.s 100% fait maison.Depuis 2020, la troupe KingChefs and DragQueens fait briller la ville lumière de paillettes, devenant le cabaret gastronomique le plus couru des nuits parisiennes Les meilleures artistes drag queens de la scène française rythment ce spectacle de 3 heures (avec entracte), haut en couleur et en tenues aussi extravagantes qu’in(can)descentes. Entre performances glamour savamment chorégraphiées, sketchs d’un humour décoiffant et interactions vivifiantes avec le public, cet évènement unique et magique va régaler dès la rentrée le tout-Paris, tout comme le ballet des assiettes qu’il va y déguster. MENUSLes menus sont à consulter sur le site du Oh! César en fonction des dates choisies et du tarif simple ou Gold.INFORMATIONS PRATIQUES• Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite• Ouverture des portes à 19h30 – arrivées jusqu’à 20h00• Métro : Montparnasse Bienvenüe sortie place Bienvenue• Inter parking de la Tour Montparnasse Vestiaire 2€ par personne en sus. Menus susceptibles de changement sans préavis.

