Valable du 01/09/2023 au 15/07/2024 selon disponibilités (Hors 24/12, 31/12 et 14/02) Ouverture des portes à 19h30 Réservation obligatoire L’engouement pour les cabarets ces dernières années ne fait plus de doute, c’est pourquoi afin d’être encore au plus près de vos désirs et attentes le Cabaret César-Palace se transforme en Oh! César et vous propose des soirées encore plus folles. Dans ce nouveau lieu de fête original et unique en son genre, de grandes surprises vous attendent. Une soirée pendant laquelle se déroule un mix de performances artistiques, de glamour et d’humour qui ponctue vos entrées, plats et desserts pour vous transporter jusqu’au spectacle. Votre soirée se prolonge de plaisir, restez et dansez au club du Oh! César jusqu’à 1h45. Le Maître mot de votre soirée sera la fête. Ouvrez les yeux et amusez-vous. Les artistes seront partout. Devant vous, à côté de vous, derrière vous. Vous pensiez avoir tout vu…Venez au Oh! César, voir! Entrez dans l’univers unique du Oh ! César et laissez-vous porter par la magie du spectacle. 19h30 Ouverture des portes 20h à 22h Dîner animé Des performances artistiques variées ponctuent vos entrées, plats et desserts. 22h SPECTACLE Oh ! César Danseurs, humoristes, acrobates aériens, musiciens et magiciens vous feront vivre une expérience unique. 23h15 Une envie de cocktail ? Envie de danser ? Le Club vous attend jusqu’à 1h45 ! Menu Diablo – Catégorie 1 :Apéritif, Dîner, 1/2 vin, Spectacle, ClubAPÉRITIF Coupe de ChampagneENTRÉE Tartare d’avocat au yuzu zt saumon teriyaki ou Burrata crémeuse aux betrraves confites, au vinaigre de FramboisePLAT Pavé de Merlu, émulsion de parmesan, rizotto maison, légume des saisons Ou Suprême de volaille de nos régions, jus d’épices douces, rizotto maison,légume de saison Ou Filet de boeuf race Aubrac de la maison CONQUET, gratin dauphinois, poêlé de champignon DESSERT Oh! ROYAL Chocolat cru de pérou, crème anglaise par le champion du monde junior de patisserie Aurélien MétayerBOISSON ½ bouteille de vin supérieurMenu Burlesque – Catégorie 2 :Dîner, 1/2 vin, Spectacle, ClubENTRÉE Tartare d’avocat au yuzu zt saumon teriyaki ou Burrata crémeuse aux betrraves confites, au vinaigre de Framboise PLAT Pavé de Merlu, émulsion de parmesan, rizotto maison, légume des saisons Ou Suprême de volaille de nos régions, jus d’épices douces, rizotto maison,légume de saison Ou Pavé de rumsteak race Aubrac de la maison CONQUET, gratin dauphinois, poêlé de champignon DESSERT Oh! Chocolat Moelleux, crème anglaise par le champion du monde junior de patisserie Aurélien Métayer BOISSON ½ bouteille de vinMenu Attraction – Catégorie 3Diner, Spectacle, Club – Sans boissons ENTRÉE Tartare d’avocat au yuzu et saumon teriyaki PLATS Pavé de Merlu, émulsion de parmesan, rizotto Ou Suprême de volaille de nos régions, jus d’épices douces, poêlée de champignons, gratin Dauphinois DESSERT Oh! Chocolat moelleux, crème anglaiseInformations pratiques :Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite Ouverture des portes à 19h30 – arrivées jusqu’à 20h00 Vestiaire 2€ par personne en susMétro : Montparnasse Bienvenüe sortie place Bienvenue Inter parking de la Tour Montparnasse

CESAR PALACE PARIS 23 AVENUE DU MAINE Paris

