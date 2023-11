LE GRAND GALA BURLESQUE CERCLE DE L’UNION INTERALLIEE, 19 janvier 2024, PARIS.

LE GRAND GALA BURLESQUE CERCLE DE L’UNION INTERALLIEE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 21:00 (2024-01-19 au ). Tarif : 190.0 à 190.0 euros.

Tenue de Gala exigée : robe longue ou costume obligatoire Le Paris Burlesque Show est une interprétation moderne et sensuelle du Cabaret qui accueille un public adulte pour un dîner-spectacle exceptionnel fusionnant théâtre, burlesque, musique live, cirque et glamour. Événement unique au Cercle de l’Union Interalliée. PROGRAMME : • OUVERTURE DES PORTES : Accueil à partir de 20h00 • COCKTAIL-DINATOIRE sur mesure dès 21h00 Cocktail dînatoire gastronomique imaginé par les Chefs Didier Avril et Jean-Michel Duboy • OPEN BAR • SHOW EXCEPTIONNEL 15 artistes talentueux en totale immersion avec le public • SURPRISES … • DANCING SHOW avec DJ set 23h30 – 02h00 L’événement s’anime avec notre DJ pour laisser place à une soirée festive Le Paris Burlesque Show rassemble les meilleurs talents français, européens et internationaux. L’expérience est immersive et inédite à Paris, un spectacle nouvelle génération ou les clients deviennent partie intégrante du show. Tenue de Gala : Robe longue & Costume obligatoire ! Afin d’éviter tout désagrément nous vous informons que le port de la veste et cravate est obligatoire, que le jeans est interdit dans l’enceinte du Cercle et que l’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée dans les parties communes. PARIS BURLESQUE SHOW en collaboration avec L’EXCLUSIVE & AMAZING EVENTS PARIS

CERCLE DE L’UNION INTERALLIEE PARIS 33 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE Paris

190.0

