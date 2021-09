Paris Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris 1 mois, 1 livre, 1 auteur.e Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Catégorie d’évènement: Paris

1 mois, 1 livre, 1 auteur.e Centre lgbtqi+ Paris IdF, 12 septembre 2021 17:30, Paris. Dimanche 12 septembre, 17h30 Sur place Entrée libre Rencontre et débat avec l’auteure du livre “Procréation Amicalement Assistée” Dimanche 12 septembre à 17h30 : Malou Gourou – “Procréation Amicalement Assistée” Ma Lou, militante pour le droit des personnes LGBTI+ depuis des années, partage dans son livre son expérience de la procréation par insémination artisanale. A l’heure où la PMA est aux assemblées, le débat doit être poursuivi sur les modes de procréation pour les LGBTI+. Mais sincèrement, avons-nous besoin d’attendre l’autorisation de l’Etat pour pro‐ créer ? L’homosexualité n’est pas synonyme de stérilité. Nous pouvons nous emparer du droit de procréer quand nous le souhaitons. Et c’est ce que nous avons voulu démontrer par l’acte que nous avons mûri.” Au Centre lgbt + Paris IdF- En présence de l’auteure. Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg, 75003 Paris 75003 Paris Paris dimanche 12 septembre – 17h30 à 19h30

