Auditions d'entrée saison 2021-2022 – Formation au métier de Danseur Centre George Momboye Paris

Auditions d’entrée saison 2021-2022 – Formation au métier de Danseur Centre George Momboye, 16 août 2021 14:00, Paris. 16 août – 30 septembre Sur inscription http://www.parisdanceschool.com, parisdanceschool@gmail.com, 0781941630 Auditions d’entrée en formation professionnelle au métier de Danseur Interprète à la scène de haut niveau http://www.parisdanceschool.comofessionnel, mais vous avez besoin d’une remise à niveau de la technique, rejoignez la ✨CLASSE PRÉPARATOIRE✨ de la formation Paris Dance School, c’est une année de préparation pour les élèves, n’ayant pas encore le niveau requis lors de l’audition, pour intégrer la première année de la formations Paris Dance School. Âge 16 ans à 25 ans maximum.

Renseignements sur nos formations :

www.parisdanceschool.com

parisdanceschool@gmail.com

07 81 94 16 30

@parisdanceschool Centre George Momboye 25, rue Boyer 75020 PARIS 75020 Paris Paris lundi 16 août – 14h00 à 18h00

mercredi 18 août – 14h00 à 18h00

lundi 23 août – 14h00 à 18h00

vendredi 27 août – 14h00 à 18h00

lundi 30 août – 14h00 à 18h00

lundi 6 septembre – 10h30 à 13h30

vendredi 10 septembre – 10h30 à 13h30

lundi 13 septembre – 10h30 à 13h30

vendredi 17 septembre – 10h30 à 13h30

lundi 20 septembre – 10h30 à 13h30

lundi 27 septembre – 10h30 à 13h30

jeudi 30 septembre – 10h30 à 13h30

Heure : 14:00 - 13:30