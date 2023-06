Livre au Trésor Centre Culturel Irlandais Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Livre au Trésor Centre Culturel Irlandais Paris, 28 juin 2023 14:00, Paris. Livre au Trésor Centre Culturel Irlandais Paris Mercredi 28 juin, 14h00 Ateliers de lecture à voix haute et d’anglais suivis d’un goûter offert Mercredi 28 juin, 14h00 1

https://www.billetweb.fr/livres-au-tresor-partir-en-livre-2023 Bonjour à tous ☀️ Le 28 juin, @Les Livreurs avec le Centre Culturel Irlandais (Paris 5e) proposent une après-midi conviviale et gratuite pour vos enfants à la découverte des contes et légendes de l’île d’Eire. Au programme : ateliers de lecture à voix haute et d’anglais, suivis d’un goûter offert INFOS PRATIQUES :

Quand ? Le 28 juin, 14h-16h30

Pour qui ? Vos enfants entre 8 et 12 ans

Où ? 5 Rue des Irlandais, 75005 Paris Réservez votre place ici : https://www.billetweb.fr/livres-au-tresor-partir-en-livre-2023 Pour plus d’infos : contact@leslivreurs.com Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais Quartier du Val-de-Grâce Paris 75005 Détails Heure : 14:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des Irlandais Ville Paris Lieu Ville Centre Culturel Irlandais Paris

