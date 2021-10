Paris Centre : Atelier Théâtre avec 3027 – COMPLET La Fabrique de la Solidarité, 14 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 14 octobre au 4 novembre 2021 :

jeudi de 13h à 16h

gratuit

Vous souhaitez participer à des ateliers-théâtre à la Fabrique de la Solidarité ? Tous les jeudis, des ateliers théâtre gratuits et ouverts à tou.te.s sont proposés par l’association 3027 à la Fabrique de la Solidarité, en partenariat avec La Cloche. L’association 3027 offre un accès à des pratiques artistiques, sportives et culturelles à tou.te.s;

Pendant 3 heures, venez vous initier ou vous perfectionner à la pratique théâtrale, notamment à travers l’improvisation et l’expression corporelle accompagnées par Jeanne et Anne, les deux fondatrices de l’association. Venez essayer et partager un moment convivial !

Conditions de mobilisation : Vous pouvez participer à l’atelier de manière régulière ou ponctuellement.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Pour faciliter votre inscription, veuillez inscrire votre adresse mail après votre nom et prénom.

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque Paris 75002

