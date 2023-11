Adama Denier Concerts Il Etait une Fois Adama CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 13 janvier 2024, PARIS.

« Pourquoi l’homme fut-il créé le dernier jour, pour que, si l’orgueil le prend, on puisse lui dire : dans la création le moustique t’a précédé » C’est avec beaucoup d’humilité qu’il y a plus de quarante-cinq ans, avec Momo, Dan, des amis musiciens et danseurs, j’ai voulu créer ADAMA, une compagnie artistique pour raconter, chanter et danser ces traditions juives auxquelles je suis tant attaché. Ces derniers concerts, c’est avant tout un hommage à vous, notre public…vous faire revivre quelques grandes chansons, musiques et danses de nos différents spectacles. « Et Moïse frappa le rocher et de l’eau en jaillit… » Avec mes musiciens et danseurs, nous frapperons les trois derniers coups sur la scène de l’Espace Rachi en janvier 2024 pour qu’ensemble nous puissions chanter, nous émouvoir et rire… « Lekhaïm, A la vie » Vente de disques + dédicace à l’issue des concerts Adama Adama

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris

