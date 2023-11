Le Censeur et son Maître Lecture Publique : Daniel Mesguich CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 13 décembre 2023, PARIS.

LECTURE PUBLIQUE DIRIGÉE PAR DANIEL MESGUICH DE LA PIÈCE « LE CENSEUR ET SON MAÎTRE » DE MONIQUE ZERDOUN. Italie, XVI° siècle, l’Église engagée dans une Contre-Réforme acharnée, s’attaque aux manuscrits hébreux en exerçant sur les textes une censure systématique. A la suite d’une rencontre fortuite entre Domenico Cristiani, haut responsable de l’Office de la Censure de Ferrare, et le Rabbin Ezra De Paz s’instaure un face à face puissant, implacable, un débat passionné et sans concessions où sont abordés tour à tour dans une éthique intellectuelle absolue les thèmes brûlants de la censure, ceux de la transmission du savoir et de la connaissance, et où est mis en lumière le rôle essentiel et singulier du Maître dans la tradition juive. À l’échange époustouflant qui nous tient en haleine de bout en bout, se greffe une intrigue romanesque… à découvrir lors de la lecture ! Moment de partage riche et intense en perspective à ne manquer sous aucun prétexte ! Daniel Mesguich Daniel Mesguich

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris

