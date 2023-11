David el Malek « Travelling » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI Catégorie d’Évènement: Paris David el Malek « Travelling » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 18 novembre 2023, PARIS. David el Malek « Travelling » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 18.0 à 28.6 euros. CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente Fait rare, ce disque n’a pas été prémédité. L’occasion de rentrer en studio pour une semaine, offerte sans contrainte ni impératif d’aucune sorte a provoqué quelque chose d’inédit, qui n’aurait sans doute jamais vu le jour sans cette contingence.Les musiciens ont pu s’abandonner au temps qui leur était offert. Un temps que David El Malek a employé à faire ressurgir des mélodies qu’il porte depuis toujours et qu’il a eu envie d’habiller d’un jour nouveau avec cette formule du trio bugle, saxophone, piano.Et dans ce travelling intérieur, il s’affranchit définitivement de son rôle d’improvisateur de jazz pour endosser le rôle du chant, de l’interprète classique qui cherche la justesse d’expression, qui cherche l’évocation ultime, envoûté par le son, l’espace et le silence.« David El Malek poursuit sa cartographie intérieure dans un disque saisissant de pureté, où le son de chaque instrument est un jardin bruissant d’harmoniques. Cet album est comme un instant suspendu dans la frénésie du monde, il est un hymne au silence. »Sophie Alou David El Malek David El Malek Votre billet est ici CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI Adresse 39 rue Broca Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI latitude longitude 48.83794881052274;2.3477620458955437

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/