Itamar Borochov 1ère Partie: Denis Cuniot CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 13 novembre 2023, PARIS.

Itamar Borochov 1ère Partie: Denis Cuniot CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ITAMAR BOROCHOV Sortie d’albumFâcheuse dualité. Assumer son passé d’instrumentiste surdoué attendu sur les scènes de jazz occidentales, puis découvrir le trésor musical laissé par ses ancêtres ; trésor qui provient d’une des terres les fascinantes de notre monde : Bactriane, l’Asie Centrale, Zoroastre, creuset culturel qui nous interpelle et nous dérange depuis trois mille ans.Borochov médite en musique et monte sur scène à Helsinki (Womex 2019) bardé de ce nouvel appareil. « Arba », fruit de cette métamorphose sortira en septembre sur le label d’un trompettiste séminal de la scène new-yorkaise.Itamar Borochov respire dans sa trompette et son chant insuffle vie à celui que l’on nommaitle « Sage de Bactriane ».Il est retourné en studio à New York en 2022 avec son quatuor et le producteur Matt Pierson, lauréat d’un Grammy Award, pour enregistrer son quatrième album, dont la sortie est prévue pour septembre 2023. DENIS CUNIOT PIANO SOLO + INVITÉ A l’occasion de sa tournée d’automne pour la sortie du nouvel album« Dédicaces »« Denis Cuniot plays Nano Peylet » (40 ans de klezmer et d’amitié) édité chez Buda Musique:40 ans après la création duo Peylet-Cuniot, le brillant précurseur du piano klezmer, joue un nouveau répertoire entièrement composé ou réarrangé par son ami Nano Peylet (qui fut le clarinettiste du groupe Bratsch).Après avoir éclairé les chemins de la mémoire des poètes et musiciens yiddish et klezmer disparus, il nous proposera un kaléidoscope de sa propre mémoire contemporaine et vivante, tout en nous rappelant son amitié toujours fidèle au Festival Jazz’n’Klezmer.Puis Il invitera Julien André , spécialiste des percussions africaines, à le rejoindre lors d’un final où la mise en résonance et en miroir de leurs deux univers musicaux et culturels, fera entendre l’universalisme de leurs deux cultures. ATTENTION: Uniquement places debout Itamar Borochov, Denis Cuniot

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris

