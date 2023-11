Les Bubbey Mayse « Le Petit Matin du Grand Soir » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 9 novembre 2023, PARIS.

Les Bubbey Mayse « Le Petit Matin du Grand Soir » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 23.1 à 28.6 euros.

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente Les Bubbey Mayse, c’est la puissance de quatre femmes qui s’exprime. C’est une musique engagée, une écriture assumée, menée par la force du collectif.Dans leurs instruments, on entend les cris des histoires qui remuent, on sent planer le pas de la colère, on devine des racines profondes avec des envies d’horizon, on rêve de se blottir dans une danse jusqu’au petit matin…Et dans leurs quatre voix, accordées au cordeau, on plonge dans un univers entier et épidermique. Celui de quatre femmes qui se réunissent autour de l’amour de la musique klezmer et de la langue yiddish, et qui y puisent l’élan de réinventer des lendemains qui chantent. Bubbey Mayse Bubbey Mayse

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS 39 rue Broca Paris

