Michael Bond en concert ‘Live 205’ 5 mai 2023 Celebrity centre, 5 mai 2023 20:30, Paris.

Chanteur passionné, il chante l’amour, la révolte, ses désillusions et ses espérances sur l’humanité. Amoureux de la belle variété et de la pop anglaise, Michael Bond a souvent interprété Les Beatles, Polnareff avant d’interpréter depuis deux ans son propre répertoire en français et en anglais.

Après l’album en anglais ‘Hydroxychloroquine’ sorti en septembre 2021, mis en avant par le tube du même nom, Michael Bond revient cette année avec un album en français, de pure variété. Il reprend ‘Caligula’ de François Corbier, ‘Le pouvoir’ de la comédie musicale ‘Roméo et Juliette’. Il montre également tout son talent d’auteur-compositeur avec des titres comme ‘Par la fenêtre’, ‘Rien que des hommes’ ou encore ‘Ce jour viendra’. L’artiste avait fait le choix de tourner dans des lieux atypiques à Paris et en région parisienne, de septembre 2021 à juin 2022. Il sera sur scène au Celebrity Centre le 5 mai à 20h30, Paris. Le public pourra redécouvrir un personnage entier, punchy, étonnant et attachant.

Celebrity centre 69 rue Legendre 75017 Paris Quartier des Batignolles Paris 75017