Paris célèbre l’entrée dans l’année olympique sur les Champs-Elysées Arc de Triomphe Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 19h00 à 23h59

.Tout public. gratuit

Pour fêter le passage en 2024, année des Jeux Olympiques et Paralympiques, la Ville de Paris invite toutes les Parisiennes et tous les Parisiens le 31 décembre dès 19h à une grande célébration sur la plus belle avenue du monde, placée sous le signe du sport.

En 2024, Paris renoue avec son héritage olympique,

en accueillant le plus grand évènement sportif au monde pour la troisième fois,

après les Jeux de 1900 et 1924. Et pour la première fois de son histoire, Paris

accueillera les Jeux paralympiques !

A quelques mois de la tenue des Jeux olympiques

et paralympiques, la Ville de Paris a d’ores et déjà lancé les festivités avec

l’habillage de l’Hôtel de Ville dont les couleurs bleu, rouge, vert et violet

illustrent le Look des Jeux symbolisant à la fois la modernité, l’art de vivre

parisien, le patrimoine de la capitale et l’ADN français du sport.

Des invités prestigieux

Les célébrations du nouvel an débuteront

quant-à-elle dès 19h et seront l’occasion de venir admirer de nombreuses

prouesses techniques et artistiques préparées spécialement pour l’occasion.

Autour des maîtres de cérémonie Laury Thilleman et Laurent Luyat le programme

de la soirée est construit autour de 3 DJ set exclusivement féminins :

Marine Neuilly, Piu Piu et Barbara Butch.

Afin de rendre cette soirée la plus interactive

possible avec le public présent, le spectacle permettra de vivre la plus grande

Ola jamais réalisée, un karaoké géant ainsi que d’admirer les performances

aériennes de Deus ex machina qui sera le premier spectacle en direct donné au

pied de l’Arc de Triomphe pour ces célébrations du nouvel an. Et ce n’est pas

le seul puisqu’exceptionnellement le chanteur Slimane est invité à interpréter

« De l’Amour », chanson candidate de la France pour l’Eurovision

2024.

Le traditionnel feu d’artifice

Pour continuer cette soirée exceptionnelle, un

vidéo mapping autour de Paris, de l’olympisme, des mutations de la ville et des

visages des Jeux sera projeté sur l’Arc de triomphe avant que le traditionnel

feu d’artifice ne vienne clore cette célébration du nouvel an.

Le périmètre de sécurité sera établi dans un

dialogue conjoint entre la Préfecture de Police et la Direction de la Police

Municipale et de Proximité de la Ville de Paris. Des consignes strictes de

sécurité seront appliquées, notamment l’interdiction de vente d’alcool aux

alentours des Champs Elysées, et l’interdiction faite au public de rentrer sur

le site avec des bouteilles et des gourdes en verre.

Afin de rendre accessible à tous cette première étape de l’année olympique, la Ville de Paris a noué un partenariat exclusif avec France Télévisions qui retransmettra en direct les festivités dans le cadre de « La Grande Soirée du 31 de Paris ».

Une programmation riche

De 19h à 23h40 : programmation musicale et artistique

mêlant spectacle vivant, performances participatives et DJ set

23h40-23h59 : vidéo mapping sur l’Arc de Triomphe

00h00-00h10 : spectacle pyrotechnique

Arc de Triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris

Contact :

Jean-Baptiste Gurliat/ Ville de Paris Feu d’artifice Champs-Elysées 31 décembre 2022