THE FEEDZ CAVE CAFE Paris Catégorie d’évènement: Paris

THE FEEDZ CAVE CAFE, 25 novembre 2022 20:00, Paris. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Combo parisien habitué des scènes underground, The Feedz nous délivre par la puissance de leur chanteur un rock intense , mêlant mélodies pop et rythmes hypnotiques , et étend ses champs magnétiques aux frontières du post-punk et de l’énergie soul, une inspiration profonde et racée à découvrir d’urgence ! https://www.reverbnation.com/thefeedz?fbclid=IwAR1ScqKXoTsWy2MlridkhQ8SrjJrG07SY9rD6IUURFDh9MVoByN9ayXbmG0

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063551373392 CAVE CAFE 134 rue Marcadet, 75018 Paris 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h30

