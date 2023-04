Magnificat CATHEDRALE STE CROIX DES ARMENIENS, 14 avril 2023, PARIS.

MAGNIFICAT PAR L’ENSEMBLE VOCAL « I CIELI IMMENSI » ET L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET LES SOLISTES DE « LA CHAMBRE » dirigé par Jean-Sébastien BEAUVAIS • Le Magnificat est traditionnellement le Cantique de Marie. La prophétie « toutes les nations me proclameront heureuse », vient prolonger les paroles d’Élisabeth lors de la Visitation, « Bénie sois-tu entre toutes les femmes ! ». Le Magnificat est psalmodié à la fin de l’office des Vêpres et a inspiré de nombreux compositeurs depuis la Renaissance. • Attaché à la Cour royale de Dresde, le compositeur tchèque Jan Dismas Zelenka composera son Magnificat en ré majeur vers l’année 1725. Ses nombreuses œuvres feront de la cour saxonne l’un des centres musicaux les plus rayonnants de la fin de l’ère baroque. Zelenka est l’auteur de vingt messes et trois arrangements de psaumes, dont le Dixit Dominus en ré majeur. Ces psaumes, dans lesquels il utilise tous les styles de composition de son époque, reflètent la diversité de son art. • Jean-Sébastien Bach, de six ans son cadet, connaissait et estimait Zelenka. Il mit lui aussi en musique le texte latin du Magnificat, lorsqu’il prit en 1723, ses fonctions de cantor à Saint-Thomas de Leipzig. Dans cette œuvre, originellement destinée aux vêpres du jour de la Nativité, il insérera, en 1733, quatre pièces rattachées à la fête de Noël ( Vom Himmel hoch, Freut euch und jubiliert, Gloria in excelsis Deo et Virga Jesse floruit). La richesse et la puissance expressive de ce Magnificat en font l’une des pages les plus abouties de Jean-Sébastien Bach. • Sir John Tavener (1944-2013), compositeur britannique prolifique consacre aussi un hymne à Marie “Mother of God, here I stand”. Cette pièce est tirée de « The Veil of the temple » ( le voile du Temple), œuvre que Tavener considérait comme l’accomplissement suprême d’une vie inspirée par plusieurs religions. • « Vexilla Regis » « l’étendard du grand Roi », fut la dernière œuvre du compositeur autrichien Anton Bruckner (1824-1896). Ce motet, pour le vendredi saint, est dédié à la Foi. *I Cieli Immensi et La Chambre rassemblent pour ce concert, vingt choristes, dix musiciens, cinq solistes. • Solistes : Camille Souquère, soprano 1; Dagmar Saskova, soprano 2; Damien Ferrante, contre-ténor; Jean-Luc Baudoin, ténor; David Witczak, basse.

CATHEDRALE STE CROIX DES ARMENIENS PARIS 13 rue du Perche 75003

