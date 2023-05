Divorce à Domicile 2 – Casino de Paris CASINO DE PARIS, 11 juin 2023, PARIS.

Divorce à Domicile 2 – Casino de Paris CASINO DE PARIS. Un spectacle à la date du 2023-06-11 à 15:00 (2023-06-11 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

RG LIVE PRODUCTION (PLATESV-D-2020-002530) présente : Cette pièce de théâtre est tout en farce, et en famille. Tout d’abord, voilà un prologue où Richard, un homme à femmes prend son rôle tant à cœur, qu’il s’excuse auprès des spectateurs de ne pas pouvoir jouer la comédie. Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, leurs fille qui fréquente le fils du voisin, le fils du voisin qui se mêle de tout, et ceux qui en profitent pour abuser de la situation,… Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute, sans parachute… Et pourtant, ce sont dans ces moment-là qu’on se rend compte que son ex-femme est peut-être la personne idéale ; ou pas. Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité car, bien souvent, le plus beau dans le mariage c’est le divorce. Pour celles et ceux qui sont séparés c’est le moment de vous marrer ! Pour celles et ceux qui sont en couple c’est le moment de vous séparer préparer… Quel bonheur ce « Divorce à Domicile » ! Retrouver sa liberté, Ça n’a que des bons côtés, Richard et Mirtha vont vous le prouver. Une comédie à voir en couple, en famille, ou avec son ex ! Le talent de l’auteur signé Patrick SOULEZ permet aux comédiens d’assembler judicieusement l’ensemble, dont le fil rouge qui se trouve dans le titre. Cette comédie animée par des comédiens professionnels est représentative d’une pièce de théâtre antillaise de qualité ». Divorce à Domicile 2 Divorce à Domicile 2

Votre billet est ici

CASINO DE PARIS PARIS 16, rue de Clichy Paris

30.0

EUR30.0.

