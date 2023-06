Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours La Conciergerie de Paris Paris, 13 avril 2023, Paris.

Du jeudi 13 avril 2023 au dimanche 16 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

.Tout public. payant

Adulte : 11€50

Moins de 18 ans ; 18-25 ans (ressortissants UE) : Gratuit

L’accès à l’exposition est compris dans le droit d’entrée du monument.

Au sein de la salle des Gens d’armes de la Conciergerie, qui servait de réfectoire à l’époque médiévale, cette exposition, visible jusqu’au 16 juillet, propose un voyage dans la légende gastronomique de la capitale française, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Le Centre des monuments nationaux présente « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours » à la Conciergerie de Paris du 13 avril au 16 juillet 2023, sous le commissariat de François-Régis Gaudry, auteur et journaliste gastronomique à France Inter, accompagné de Loïc Bienassis, historien à l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA/Université de Tours) et Stéphane Solier, professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en cultures de l’alimentation et auteur culinaire.

Du mémorable banquet de Charles V lorsque la cour résidait encore à Paris, jusqu’au succès contemporain de la capitale issue de son large et réputé répertoire culinaire, mêlant haute cuisine, traditions bourgeoises et populaires, et innovations. Œuvres d’art, manuscrits, enluminures, menus orignaux, mais aussi une sélection d’arts de la table, tableaux, créations culinaires, vidéos et photographies seront au service de cette rétrospective. Ces œuvres et objets sont issus des collections des plus prestigieuses institutions françaises, le musée du Louvre, la BnF, le musée Carnavalet, le château de Fontainebleau, le musée national de la Renaissance à Ecouen, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris…, et de nombreuses collections privées.

Et si Paris était encore le phare gastronomique du monde ?

Bien que récemment concurrencée par Londres, New York ou Tokyo, la capitale conserve une vitalité unique sur la scène culinaire mondiale : nombre de chefs qui y exercent ont une réputation internationale, les apprentis cuisiniers du monde entier y affluent pour s’y former et les gourmets de toutes nationalités considèrent la capitale comme une destination culinaire de premier plan.

L’exposition se décline en 5 sections :

Paris reçoit

L’exposition explore le rôle de Paris, capitale politique, dans le rayonnement de la gastronomie française.

Le Ventre de Paris

Le parcours se poursuit par le « Ventre de Paris », titre tiré du fameux livre d’Emile Zola (1873) qui dresse le portrait des grandes Halles nouvellement construites par Victor Baltard sous la forme d’un immense estomac. La capitale est en effet vue depuis le Moyen Âge comme dotée d’un appétit croissant qu’il faut satisfaire.

Le restaurant, une invention capitale

Dans cette troisième section, le est invité à découvrir le récit de l’invention du restaurant et de son extension, du Palais Royal aux grands boulevards, puis au reste de la capitale, en passant des grandes tables, à celles des bistrots ou encore par les cabinets particuliers et le bouillon restaurant, autant de lieux mythiques de la restauration parisienne.

Pain et pâtisserie, Paris sur le devant de la scène

Du millefeuille au croissant, en passant par le macaron, le paris-brest et la baguette, Paris peut se prévaloir d’avoir enfanter nombre de spécialités. Et d’avoir également vu naître Antonin Carême, « le roi des chefs et le chef des rois » (1783-1833) comme la grande figure tutélaire de la pâtisserie moderne.

Paris, terre d’affluences et d’influences

Le parcours se conclut par la mise à l’honneur du Paris gastronomique comme carrefour propice aux échanges, aux métissages et à la créativité.

La Conciergerie de Paris 2, boulevard du Palais 75001 Paris

Contact : https://www.paris-conciergerie.fr/agenda/paris-capitale-de-la-gastronomie-du-moyen-age-a-nos-jours

