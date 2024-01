Entreprises & RSE : Quels progrès pour une économie plus durable ? Campus numérique et créatif de IONIS Education Group Paris, mardi 30 janvier 2024.

Entreprises & RSE : Quels progrès pour une économie plus durable ? Campus numérique et créatif de IONIS Education Group Paris Mardi 30 janvier, 19h00

Début : 2024-01-30 19:00

Fin : 2024-01-30 20:30

Transition, le grand mot de notre époque. Nous souhaitons tous accélérer notre transition, mais cela ne peut se faire sans l’effort commun des individus et des sociétés. Quel rôle les entreprises jouent-elles dans la voie vers une économie plus durable ?

Explorons en compagnie de Nicolas Mohr, Directeur général de la Médiation des entreprises au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, les actions menées en France, pour une harmonisation des responsabilités sociétales et environnementales de nos commerces, avec les projets et objectifs du gouvernement.

Le Médiateur des entreprises œuvre au quotidien à résoudre les différends contractuels ou relationnels entre acteurs privés et entre acteurs privés et publics, faire évoluer positivement et durablement les comportements d’achats, renforcer la recherche privée et convertir plus encore ses compétences de R&D en produits ou services commercialisables.

Ionis-STM, l’école de la double compétence, technique et managériale dans les secteurs des biotechnologies, de l’énergie, de l’informatique et du digital et l’Executive MBA ISTM x Epitech, formation de référence des dirigeants du numérique s’associent au Médiateur des entreprises pour fournir ensemble, un espace de réflexion sur comment nous pouvons collectivement, transformer notre économie.

Nous vous donnons rendez-vous le 30 janvier 2024, dans l’espace d’innovation du campus ComCreaTech, dans le 11eme arrondissement, en compagnie de Nicolas Mohr, Directeur général de la Médiation des entreprises.

Au programme :

19h – 19h15 – Présentation des actions menées par Ionis-STM dans l’éducation et l’employabilité des jeunes diplômés, des entrepreneurs et des dirigeants, au cœur de l’innovation.

19h30 – 20h30 – Entreprises & RSE : Quels progrès pour accélérer la transition vers une économie plus durable ?

20h30 – 22h – Cocktail Networking, partage d’idées, d’expériences et de projets.

Campus numérique et créatif de IONIS Education Group 95, avenue Parmentier 75011 PARIS Quartier Saint-Ambroise Paris 75011