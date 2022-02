Les femmes ingénieures prennent la parole avec « Yes she can » Campus IONIS, 9 mars 2022 18:00, Paris.

Mercredi 9 mars, 18h00 Sur place Inscription préalable obligatoire https://www.ipsa.fr/blogs/2022/02/yes-she-can-concours-advance-mars-2022/

Parce que le futur des technologies se conjugue aussi au féminin, les quatre écoles d’ingénieurs du Concours Advance ont décidé de s’associer pour organiser « Yes she can »

Parce que le futur des technologies se conjugue aussi au féminin, les quatre écoles d’ingénieurs du Concours Advance ont décidé de s’associer pour organiser « Yes she can » ce mercredi 9 mars 2022, soit le lendemain de la traditionnelle journée internationale des droits des femmes. L’objectif de cet événement ? En finir avec les idées reçues sur l’ingénierie et susciter des vocations avec la participation de plusieurs professionnelles et étudiantes bien décidées à faire changer les choses !

120 minutes pour favoriser la féminisation de l’ingénierie

Pensé comme un espace d’échanges, de rencontres et de connexions entre les élèves de terminale et des étudiantes et femmes ingénieures inspirantes, « Yes she can » vous propose de découvrir les récits de vie de celles qui ont osé s’affranchir des clichés pour se projeter dans le monde de l’ingénierie en lien avec l’aéronautique, les biotechnologies, l’informatique ou encore l’énergie !

L’IPSA aura ainsi le plaisir de retrouver Céline Nessaibia (promo 2016), aujourd’hui Project Buyer au sein du Groupe Airbus, et Alizée Lecleve (promo 2024), étudiante en 3e année et présidente de l’association AéroIPSA spécialisé dans la conception de fusées !

Un événement à la fois en présentiel et en distanciel !

Animée par la journaliste Cyrielle Hariel, cette première édition de « Yes she can » sera organisée de 18 h à 20 h au Campus IONIS du 24 rue Saint-Marc (Paris 2e) et également retransmise en direct sur Internet. Si vous souhaitez directement participer à l’événement (et ainsi rencontrer les invitées pour, peut-être, faire de l’une d’elles votre marraine durant votre future première année de scolarité dans les écoles du Concours Advance) ou le suivre en live depuis votre écran, il faut d’abord vous inscrire sur la page dédiée ! Attention, seules les 100 premières personnes inscrites auront la garantie de pouvoir assister à l’événement depuis le Campus IONIS !

L’IPSA et le Concours Advance vous invitent à « Yes she can »

Le mercredi 9 mars de 18 h à 20 h au Campus IONIS, 24 rue Saint-Marc 75002 Paris

A propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée air et espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans, un cursus Bachelor en 3 ans et une prépa classique. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégré au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME Sudria et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

À propos du Concours Advance

Créé en 2012, le Concours Advance donne accès à des écoles d’ingénieurs ouvertes vers des métiers d’avenir et d’innovation responsables. Concours commun intégré à la procédure Parcoursup, il permet aux élèves de Terminales Générales et STL de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs en 5 ans après le Bac, dont les diplômes sont habilités par la CTI : EPITA – école d’ingénieurs en informatique, ESME Sudria – école d’ingénieurs pluridisciplinaires, IPSA – école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, et Sup’Biotech – école d’ingénieurs en biotechnologies. Ces 4 écoles, membres de IONIS Education Group, sont unies par une même volonté qui consiste à placer l’homme au cœur des technologies, avec en fil rouge de leur projet pédagogique un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur l’homme, la planète et la société.

Campus IONIS 24 rue Saint-Marc 75002 Paris 75002 Paris Quartier Vivienne

mercredi 9 mars – 18h00 à 20h00