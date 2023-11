Le Jour où je suis devenue… Chanteuse Black CAFE DE LA GARE, 3 janvier 2024, PARIS.

Le Jour où je suis devenue… Chanteuse Black CAFE DE LA GARE. Un spectacle à la date du 2024-01-03 à 21:15. Tarif : 28.6 euros.

Le jour où je suis devenue chanteuse black !Comment peut-on devenir une reine de la Soul quand on est blonde aux yeux bleus et native du Nord Pas-de-Calais ?Il y a des titres qui interpellent plus que d’autres. Et vous auriez tort de ne pas succomber à la curiosité d’aller découvrir ce qui se cache derrière… Dans la vraie vie, Caroline Devismes découvre à 8 ans avec sa mère, un terrible secret familial : ses origines afro-américaines ! Elle a un grand-père noir qui vit au Texas, Claude Odell Dabbs (28 déc. 1920 – 1er juin 2012 à Dallas). Celui-ci invite toute sa nouvelle famille à Dallas. Coup de foudre réciproque entre cet homme et sa nouvelle petite fille : depuis ce jour Caroline, pour lui faire plaisir, décide de devenir la nouvelle Diana Ross ! »Funky, énergique et enivrant ! » – France Info »Ca défrise ! » – Le Canard Enchaîné »Un très bon spectacle ironique et malicieux » – Le Figaro »Une artiste extraordinaire ! » – Vaucluse Matin »Une épopée musicale décalée et touchante » – La Terrasse »Un régal, courez-y ! » – TSF JazzUn spectacle de Caroline Devismes et Thomas le Douarec, mis en scène par Thomas le Douarec, avec Caroline Devismes, Alex Anglio et Mehdi Bourayou. Création lumière et son Stéphane Balny. Caroline Devismes, Medhi Bourayou, Thomas Le Douarec

Votre billet est ici

CAFE DE LA GARE PARIS 41, rue du Temple Paris

28.6

EUR28.6.

