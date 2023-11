David Corriveau – 100 Contrefaçons CAFE DE LA DANSE Catégorie d’Évènement: Paris David Corriveau – 100 Contrefaçons CAFE DE LA DANSE, 3 octobre 2024, PARIS. David Corriveau – 100 Contrefaçons CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-10-03 à 20:00 (2024-10-03 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. Impossible de ne pas être fasciné par David Corriveau, ce chanteur québécois à la voix exceptionnelle. Dans son spectacle intitulé 100 contrefaçons, le fil conducteur est tissé de chansons et d’imitations. Si vous fermez les yeux, vous croyez entendre Céline Dion, Mylène Farmer ou Clara Luciani. En les ouvrant, vous voyez que ces voix appartiennent à un homme, du coup c’est carrément impressionnant. David Corriveau participe actuellement à la 18e saison de La France a un incroyable talent. David Corriveau David Corriveau Votre billet est ici CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris 29.0

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE

