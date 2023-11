Petite Gueule CAFE DE LA DANSE, 27 mars 2024, PARIS.

Petite Gueule CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-03-27 à 19:30 (2024-03-27 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Sur scène, Petite Gueule fera vibrerLa musique sera urbaine et avec franc parler Avec gouaille, avec urgence de s’exprimer Le verbe sera sensible, intense et rythméEntre le Rap et la Chanson à texteC’est les contrastes qui l’intéressentLes rencontres, les chemins croisés, les influences entremêléesQu’ça soit puissant, qu’ça fasse danser, un groove ardant et passionnéUn rap conscient et rêveur, qui croit très fort, tout en douceur Aux mélodies qui sont en nous, en minuscule mais en beaucoup Le confinement sera présent mais t’inquiète pas ça s’ra marrant Touchant, fragile, à l’essentiel, en mode vénère sur carrousel PETITE GUEULE PETITE GUEULE

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici