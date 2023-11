Manau CAFE DE LA DANSE, 15 mars 2024, PARIS.

Manau CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 19:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Violon, cornemuse, pipes… Manau fait la part belle aux instruments caractéristiques de la culture celtique. Depuis le succès de « La Tribu de Dana », onze albums, des centaines de concerts. Le groupe continue à nous entraîner dans son univers de contes intemporels, pour un public de plus en plus large et assidu. Premiere partie : Kohann Elle chante en trois langues. Nappes trip hop, voix éthérées, Kohann intègre la langue bretonne dans des ambiances finement arrangées et subtilement raffinées. Manau Manau

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

22.0

EUR22.0.

