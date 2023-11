Charles – Baptiste CAFE DE LA DANSE, 29 février 2024, PARIS.

Charles – Baptiste CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-02-29 à 19:30 (2024-02-29 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Pour donner plus de pouvoir aux mots, Charles-Baptiste a enregistré ses voix dans la maison de son enfance dans le Béarn. De longues séances d’immersion accompagnées par le réalisateur de l’album, Alexandre Chatelard (Alice Lewis, Fred Pallem), afin de tirer parti du retour à la source pour décupler l’intensité de l’interprétation. Une émotion subtilement servie par la dimension orchestrale des ar- rangements d’Emmanuel d’Orlando (Sébastien Tellier, Alex Beaupain), la section rythmique raffinée de Theodora et Zoé (Laura Cahen, Pomme) et les chœurs réminiscents de Sabine Happard (La Femme, Christophe). Sans oublier la présence de la comédienne Charlotte Fox qui s’est illustrée par le passé avec le chanteur Arnaud Fleurent-Didier.Façonné aux sons de Michel Berger, Véronique Sanson, Julien Clerc, William Sheller… Charles-Bap- tiste livre avec GRAND ENFANT un album où les vérités nues se parent de volées de cordes qui ma- gnifient ses compositions. Pour mieux se révéler et transcender les sentiments, les émotions. Ou l’art de nous rappeler, pour cet admirateur de Romain Gary, qu’il existe toujours « une féerie secrète derrière le masque de la réalité. Charles-Baptiste Charles-Baptiste

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

21.0

EUR21.0.

