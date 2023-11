Jamais Contents ! Un spectacle carrément Souchon CAFE DE LA DANSE, 4 février 2024, PARIS.

Jamais Contents ! Un spectacle carrément Souchon CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-02-04 à 14:00 (2024-01-30 au ). Tarif : 12.0 à 18.0 euros.

C’est au répertoire riche et subtil d’Alain Souchon que la dream-team de Gainsbourg for kids a choisi de s’atteler pour concocter un nouveau spectacle joyeusement inquiet, revisitant les incontournables (Poulaillers song, Papa Mambo, Foule sentimentale) et quelques pépites méconnues (Les oiseaux, Nouveau, Tout m’fait peur) que petits et grands (re)découvriront avec bonheur.Jamais contents, mais terriblement vivants !Tarif enfant accordé aux moins de 16 ans

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

