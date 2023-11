Théo Ould CAFE DE LA DANSE, 17 janvier 2024, PARIS.

Théo Ould CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-01-17 à 19:30 (2024-01-17 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

À seulement 25 ans, l’accordéoniste Théo Ould envisage l’expression musicale comme un art total. Il explore toutes les possibilités de son instrument – « a? mi-chemin entre une machine a? e?crire et un engin extraterrestre » – dont il défend les couleurs avec grande fierté. Ce féru d’opéra mais aussi de rock anglais s’empare librement des codes du concert classique, non pas pour sacrifier la musique mais bien au contraire pour qu’on puisse l’entendre autrement, en résonance avec notre époque. Laterna Magica mêle la musique baroque de Bach et Rameau aux mélodies mélancoliques de Granados et Tchaïkovski, avant de s’envoler vers des œuvres pour accordéon et electro de Campo et Gubitsch. Pour ce concert, Théo est rejoint par de nombreux invités, dont la violoncelliste Lisa Strauss et Anastasia Rizikof au piano, qui joueront en duo en première partie de soirée. Théo Ould

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

