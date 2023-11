Joao Selva + Ireke les 20 Ans d’Underdog Records CAFE DE LA DANSE, 12 janvier 2024, PARIS.

Joao Selva + Ireke les 20 Ans d'Underdog Records CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 19:00. Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

LES 20 ANS D’UNDERDOGS RECORDS A l’occasion de ses 20 Ans le label Underdog Records vous convie à une soirée haute en couleurs placée sous le signe du tropicalisme et des musiques métisses avec le carioca JOAO SELVA et les jeunes pousses et dernière signature du label, IREKE. JOAO SELVAQuelque part, on retrouve le carioca Joao Selva là où on l’avait laissée à naviguer sur le mythique Atlantique Noir pour créer une musique exaltante dont les vibrations nous invitent à Rio, au Nordeste brésilien, dans les Caraibes, au Cap Vert ou encore en Angola. Son album précédent, « Navegar » (2021), plébiscité par la critique, était une revigorante machine à danser et à rêver qui réactualisait la révolution tropicaliste des années 70 en proposant un turbulent mélange de samba, soul, jazz et funk. L’album « Passarinho » (2023), lui, reflète les préoccupations environnementales du moment en invitant l’auditeur à la joie et l’espoir malgré tout, sur des arrangements ensoleillés portés par des bois et cuivres irrésistibles. IREKEIreke La canne à sucre en yoruba. Comme elle, le duo aime les climats tropicaux et les rythmes enivrants, prompts a? libérer les corps réunis sur un dance- floor. Urgence afrobeat, souplesse funk, alchimie dub, liesse highlife : avec Tropikadelic, Ireke convoque l’he?ritage des mai?tres et l’audace des machines pour donner vie a? de nouveaux territoires soniques. A? la croise?e des chemins. Pour l’amour du groove. www.underdogrecords.fr Joao Selva Joao Selva

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

26.0

EUR26.0.

