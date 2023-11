Dariana Lopez CAFE DE LA DANSE, 28 novembre 2023, PARIS.

Dariana Lopez CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 19:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 22.9 à 22.9 euros.

Dariana López est une chanteuse et compositrice vénézuélienne née à Mérida, au Venezuela en avril 1994. Son amour pour la musique et le chant commence à l’âge de cinq ans dans la chorale de son école primaire. Dès lors, elle commence sa formation musicale à l’Escuela de Música del Estado Mérida, où elle se perfectionne dans la pratique du cuatro vénézuélien et plus tard, dans le chant populaire et la technique vocale. Dès son plus jeune âge, elle participe à différentes activités culturelles telles que le Festival national de la voix des enfants vénézuéliens « Fé y Alegría », le Festival de la VozLiceísta et différents récitals organisés par la Licenciatura en Música Popular y Jazz de l’Universidad de los Andes et la Casa de la Cultura « Juan Félix Sánchez ». En 2019, elle remporte la deuxième place du concours « Chant en français » organisé par l’Alliance française du Venezuela et l’ambassade de France à Caracas. Pendant sept ans, elle fait partie de la Cantoría de Mérida, une institution qui peut prévaloir de 47 ans d’excellente réputation dans le domaine musical, sous la direction du professeur José Geraldo Arrieche et qui possède un large répertoire comprenant la musique classique, contemporaine et vénézuélienne. Sa polyvalence dans le chant l’a amenée à expérimenter et à se démarquer dans différents genres musicaux, et ces dernières années, elle s’est concentrée sur le chant populaire avec des racines vénézuéliennes et latino-américaines. Depuis 2020, elle vit à Paris, en France, où elle poursuit sa formation professionnelle en chant – musique contemporaine au Conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers. Parallèlement, elle est professeure de chant au sein de l’Association SONAR fondée par le mandoloniste / compositeur Cristóbal Soto pour la diffusion et l’enseignement de la musique traditionnelle vénézuélienne en France. Dariana prépare son premier album en tant qu’autrice, compositrice et interprète : un album produit par le cuatro-compositeur Miguel Siso et le label NESSO MUSIC ; un projet qui reflète son univers sonore, une identité musicale où convergent harmonieusement la pop, le jazz et la beauté de la musique vénézuélienne et latino-américaine. Dariana Lopez

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

22.9

EUR22.9.

