Dominique Fils-Aimé CAFE DE LA DANSE, 23 novembre 2023, PARIS.

Dominique Fils-Aimé CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

ANTEPRIMA PRODUCTIONS (L-R-21-5641/ 44) & FUNKY FLY MUSIC présentent Dominique Fils-Aimé revient sur scène afin de nous présenter son nouvel album « OurRoots Run Deep » dont la sortie est prévue en septembre 2023 sous l’étiquette Ensoul Records. Après avoir exploré ses influences musicales afro-américaines, ce nouveau spectacle plus intime nous invite à explorer les racines de son âme. Elle partage avec nous son désir profond de se connecter autant à elle-même, à ses musiciens qu’à son public, avec le désir de nous envelopper un ressenti humain et réconfortant. Lauréate d’un Félix dans la catégorie « Album jazz de l’année » en 2019, du JUNO «Album Jazz Vocal » en 2020 et nominée sur la courte liste du prestigieux Prix Polaris en 2019 et 2021,l’autrice-compositrice-interprète originaire de Montréal captive par son timbre envoûtant et un discours aussi poétique qu’empathique. Dominique Fils-Aimé Dominique Fils-Aimé

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

28.0

EUR28.0.

Votre billet est ici