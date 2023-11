Estelle Jacques CAFE DE LA DANSE, 12 novembre 2023, PARIS.

C’est à 13 ans qu’Estelle Jacques s’est passionnée pour le piano qu’elle a commencé à apprendre à Aubusson en Creuse (23). Elle s’est ensuite formée au Conservatoire de musique de Lyon puis à celui de Clermont-Ferrand.Elle apprend en parallèle la vielle à roue et la contrebasse.A l’âge de 20 ans elle commence à enseigner et fait ses premières scènes. Touche-à-tout, multi instrumentiste, elle est investie dans différents projets culturels pour tous les publics : avec le groupe de chanson Sabayo, La petite caravane (groupe de musique du monde), Ponk Trio (Rock Trad Musique du monde) et aussi la CIE Les Dam’oiselles (spectacles jeunes publics et lectures musicales).PiaNo FormatEstelle Jacques compose en ayant toujours à l’esprit une direction artistique globale. Chaque accord est conçu non pas comme une simple combinaison de notes mais comme un ensemble organique. Chaque note a son utilité, elle ne cherche pas à combler les espaces, au contraire, elle laisse respirer les silences pour leur attribuer une fonction harmonique.Elle se sert de son piano comme un peintre de son pinceau. Il faut entendre chaque morceau dans son ensemble et écouter PiaNo Format dans son intégralité pour en goûter tout son miel.Liberpiano.La particularité de LiberPiano est sa capacité à éclater les frontières entre les styles musicaux : aux confluences des musiques savantes et populaires, du classique aux musiques de films en passant par des sonorités exotiques, elle propose un voyage musical singulier, rythmé, coloré, émouvant et cinématographique.Dans tous ses projets Estelle Jacques compose et interprète ses musiques avec de multiples instruments (vielle à roue, nickelharpa, hang, mélodica, glockenspiel, piano, boite à musique à carton …). Quand elle n’est pas sur scène, elle compose et enregistre des musiques pour spectacles de clowns et courts métrages.Estelle Jacques sort en avril 2021 chez l’Autre distribution son premier album solo au piano sous la bannière LiberPiano, un substantif explicite. La particularité de LiberPiano est sa capacité à éclater les frontières entre les styles musicaux : aux confluences des musiques savantes et populaires, du classique aux musiques de films en passant par des sonorités exotiques, elle propose un voyage musical singulier, rythmé, coloré, émouvant et cinématographique. Estelle partage également ses compositions lors de concerts de piano. Premiere partie : Chérif Soumano/ Mamadou NFORMATIONS PRATIQUES Placement assis/debout libre. Ouverture des portes à 19h30, début du concert vers 20h. Adresse : Café de la Danse, 05 Passage Louis-Philippe, 75011 Paris. Métro Bastille / Richard Lenoir.

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

