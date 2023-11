Yilian Canizares CAFE DE LA DANSE, 8 novembre 2023, PARIS.

Yilian Canizares CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.01 à 27.01 euros.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE En 2023, l’incontournable violoniste et chanteuse Yilian CanÞizares revient sur le devant de la scène pour fêter ses dix ans de carrière aÌ travers une tournée mondiale et un projet secret et totalement inattendu, enregistreì récemment au Brésil. Accueillie au beau milieu du quartier populaire de Candeal, aÌ Bahia, durant plusieurs semaines d’un séjour époustouflant qui l’a profondément marquée, Yilian a souhaitéì laisser une trace de ce voyage unique aÌ travers ce tout nouvel album, véritable mariage musical, spirituel et culturel entre le Brésil et Cuba, sa terre natale. Yilian Canizares Yilian Canizares

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

27.01

EUR27.01.

