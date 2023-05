Hedwig and the Angry Inch – Café de la Danse, Paris CAFE DE LA DANSE, 18 septembre 2023, PARIS.

Hedwig and the Angry Inch – Café de la Danse, Paris CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-09-18 à 20:00 (2023-09-18 au ). Tarif : 41.0 à 41.0 euros.

OSCAR PROD (D-2021-000389 & D-2021-000390) présente HEDWIG AND THE ANGRY INCHLa COMÉDIE MUSICALE ROCK de BROADWAY aux 4 TONY AWARDS enfin en France ! Création Off Broadway en 1998 Adapté au cinéma par John Cameron Mitchell en 2001 À travers ses chansons et ses confidences, HEDWIG, chanteuse rock transgenre est-allemande « ignorée au niveau international », accompagnée de son choriste et mari Yitzhak et de son groupe The Angry Inch, raconte son parcours chaotique : son adolescence de mauvais garçon à Berlin-Est, sa fascination pour le rock et son envie de liberté, sa transformation en Hedwig après une opération bâclée qui lui permet de quitter l’Allemagne en épouse d’un sergent américain…Ni homme ni femme, entre humour queer et confidences trash, HEDWIG, au milieu du gué, bouscule tous les codes de la bienséance, et raconte surtout l’histoire de son premier amour devenu une des plus grandes stars du rock qu’il/elle ne cesse de poursuivre… Hedwig est incarnée par Brice HILLAIRET, Molière de la révélation 2020. HEDWIG AND THE ANGRY INCHn’est ni un musical, ni un concert, ni un stand- up,ni une pieÌce de théâtre, et pourtant, c’est tout cela à la fois. Rubrique : Musical RockMetteur en scène : Dominique GUILLOAuteur : John CAMERON MITCHELL & Stephen TRASKArtiste : Brice HILLAIRET, Anthéa CHAUVIERE, Raphael SANCHEZ, Lucie WENDREMAIRE, Antonin HOLUB, Louis BUISSET Durée : 1h40 Accès handicapésPMR : 0148659790 Hedwig and The Angry Inch Hedwig and The Angry Inch

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

41.0

EUR41.0.

Votre billet est ici