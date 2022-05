Jabberwocky (Dj-Set) – Closing Party Eden Garden Café A Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jabberwocky (Dj-Set) – Closing Party Eden Garden Café A, 16 octobre 2019 19:30, Paris. Mercredi 16 octobre 2019, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30 Sur place Gratuit C’est déjà l’heure de la closing pour l’Eden Garden x Bombay SapphirePour terminer la saison en beauté nous avons fait appel à Jabberwocky pour clôturer cette saison en beauté C’est déjà l’heure de la closing pour l’Eden Garden x Bombay Sapphire Pour terminer la saison en beauté nous avons fait appel à Jabberwocky pour clôturer cette saison en beauté Pour identifier un groupe, il suffit parfois de deux notes, et c’est l’impact indélébile d’un hit qui va toucher de façon massive un public submergé d’information et de propositions musicales renouvelées. Ainsi commence l’histoire de Jabberwocky avec Photomaton. Mais Jabberwocky, c’est aussi et d’abord trois amis de longue date aux formations bien différentes, composé par Camille (formé au conservatoire de piano), Emmanuel (autodidacte de la guitare et de la basse) et Simon (sampling et MAO) qui a initié le trio aux musiques électroniques. Après 2 albums « Lunar Lane » et « Make-Make » sortis sur Polydor/Universal Music et des millions de vues sur leurs clips sur YouTube, le groupe sort en indé un nouvel EP en mai 2019 « Italobingo/La Yara » taillé pour les clubs , le début d’une nouvelle série imprégnée de nouvelles influences comme l’italodisco et la high energy des clubs 80’s. Si vous ne voulez pas rater ça, direction le Café A Ce mercredi 16 octobre 2019 à partir de 19h. GRATUIT Les places sont limitées ! Nous vous conseillons de venir tôt. _____________________________ CAFE A 148 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS ________________________________ Bombay Sapphire Allo Floride Live Café A Café A 148 rue du faubourg saint martin 75010 Paris Paris 10e Arrondissement Paris mercredi 16 octobre 2019 – 19h30 à 20h30

