Supreme Folklore Party Cabaret Sauvage, 9 mars 2023 19:30, Paris.

Jeudi 9 mars, 19h30

La Supreme Folklore Party débarque au Cabaret Sauvage ! Du piano cathartique de Romain Dubois à la transe explosive de ‘Ndiaz, venez mettre le feu au parquet aux sons des musiques hybrides de Bretagne

Supreme folklore Party au Cabaret Sauvage avec :‍

‘Ndiaz

Ce quartet cuivré est un des groupes phares de la nouvelle scène musicale de Bretagne, entre musique à danser et hybridation des influences, découvrez ce groupe à la frénésie élégante et à la transe communicative ! Ce sera l’occasion pour le groupe de vous faire découvrir leur nouvel album La Brune !

Romain Dubois – Una Bestia

Entre cris et apaisement, mélodie et énergie, rythmes, syncopes et métamorphoses, le discret Romain Dubois se transforme en un étrange personnage totalement habité derrière son piano. Et nous embarque dans une transe de l’accélération et du dépassement, furieuse, hypnotique et saisissante, pour un spectacle au souffle inclassable.

Cabaret Sauvage 59 Boulevard Macdonald, 75019, Paris France 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre

jeudi 9 mars – 19h30 à 22h30