Serane CABARET SAUVAGE, 12 janvier 2024, PARIS.

10000 HEURES & PRISE MUSIQUE Présentent, Le concert de SERANE, un événement à ne pas manquer ! SERANE est l’un des membres clés et précurseurs de la new wave et de la plug française. Il s’est élevé au rang de porte-étendard de son style courant 2020. Son identité musicale se caractérise par un flow nonchalant, parlé et calme, ainsi que l’utilisation de thèmes tels que l’argent, les relations amoureuses et les femmes, associés à des instrumentaux plugg et punk. Venez découvrir l’univers unique de SERANE lors de ce concert exceptionnel ! Serane Serane

CABARET SAUVAGE PARIS

