Kiana Lede CABARET SAUVAGE, 15 décembre 2023, PARIS.

Kiana Lede CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 31.8 à 31.8 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert Kiana Ledé est bien plus qu’une chanteuse de R&B originaire du sud de Phoenix, en Arizona. Ses textes poétiques (qui est un mélange séduisant de R&B, de soul, de pop, de hip-hop) et sa facilité d’adaptation lui ont valu un succès notable, notamment avec le titre « EX », certifié platine, issu de son EP Selfless de 2018, et des tubes comme « Mad At Me » et « Chocolate » feat. Ari Lennox qui a atteint plus de 3 milliards de streams à l’échelle mondiale.KIKI s’est hissée dans le Top 5 de plusieurs classements – le Billboard Top R&B Albums Chart, l’Apple Music R&B/Soul Albums Chart et iTunes R&B/Soul Albums Chart – ainsi que dans le Top 10 de l’Apple Music OverallAlbums Chart. L’album a été écouté plus d’un milliard de fois en streaming et a reçu les éloges de ELLE, Billboard, Highlander, Highsnobiety, VIBE et bien d’autres. COMMANDES LIMITEES A 8 PLACES MAXIMUM Kiana Lede Kiana Lede

Votre billet est ici

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

31.8

EUR31.8.

