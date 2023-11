Lakhdar Sennane au Cabaret Sauvage CABARET SAUVAGE Catégorie d’Évènement: Paris Lakhdar Sennane au Cabaret Sauvage CABARET SAUVAGE, 3 décembre 2023, PARIS. Lakhdar Sennane au Cabaret Sauvage CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 15:00 (2023-12-03 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Lakhdar Sennane est un auteur-compositeur-interprète algérien d’expression amazighe. Né dans les montagnes de Kabylie, il a profondément intégré les valeurs et les vertus de cette magnifique région et souhaite les partager avec l’humanité tout entière. Modestie, humilité, intégrité, générosité, fidélité, bienveillance… Lakhdar Sennane incarne toutes ces qualités. Pour célébrer ses 25 ans de carrière, Lakhdar Sennane donne rendez-vous à son public au Cabaret Sauvage, le dimanche 3 décembre 2023 à 15h. Lakhdar Sennane Lakhdar Sennane Votre billet est ici CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris 25.0

CABARET SAUVAGE
PARC DE LA VILLETTE
Paris

