Of Mice and Men CABARET SAUVAGE, 23 novembre 2023, PARIS.

Of Mice and Men CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 31.8 à 31.8 euros.

OF MICE AND MEN Combinaison de rythmes dynamiques et de mélodies obsédantes, la musique du groupe californien Of Mice And Men sait aussi bien s’adresser à un petit comité intime qu’entraîner les plus grandes foules. A travers son exploration de l’angoisse existentielle et sur la manière d’y faire face, il souligne l’importance de la créativité comme pommade pour la santé mentale. Ayant la main mise sur tout le processus créatif de leur 8e album à paraître Tether, les musiciens se sont avant tout concentrés sur le ressenti procuré par leur art, avec la thématique de la solidarité profondément ancrée en son sein : que signifie être présent pour ses proches en sachant qu’on ne peut les protéger des aléas de la vie ? Of Mice & Men Of Mice & Men

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

