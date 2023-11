Fidlar CABARET SAUVAGE Catégorie d’Évènement: Paris Fidlar CABARET SAUVAGE, 20 novembre 2023, PARIS. Fidlar CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-11-20 à 19:00 (2023-11-20 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Super! Présente FILDAR en concert exceptionnel le 20 novembre 2023 au Cabaret Sauvage ! Fidlar Fidlar Votre billet est ici CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris 24.2

EUR24.2. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CABARET SAUVAGE Adresse PARC DE LA VILLETTE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville CABARET SAUVAGE latitude longitude 48.893819806498584;2.390329860552432

CABARET SAUVAGE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/