Ali Amran CABARET SAUVAGE, 18 novembre 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00. Ccix Lhesnawi s Temyafit est un hommage à ce grand maître (Ccix ameqqran) de la chanson kabyle qu'est Cheikh El Hasnaoui. Un hommage tourné vers l'avenir pour porter plus loin l'héritage qu'il nous a laissé en l'arrimant à la musique actuelle tout en préservant son authenticité. Puissent ces titres que je reprends en Tamyafit, version folk-rock-pop, lui être agréables s'il les entend de là où il se repose pour l'éternité. Ali Amran

